بسر عائلي.. محمد نور يمنع حسين عبد الغني من دعم الأهلي أمام الاتحاد

الأهلي يصارع الاتحاد على المقعد الآسيوي..

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أضفى صراع الأهلي والاتحاد على المقعد الآسيوي، طابعًا جديدًا على منافسات المراحل المتبقية من عمر مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2023-2024.

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الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول الدوري، برصيد 52 نقطة، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام الهلال، بينما يأتي الاتحاد، حامل اللقب، في المركز الرابع، برصيد 50 نقطة، ليتصارع الفريقان على مقعد المركز الثالث، وهو آخر المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل (2024-2025)

وأثناء توقع الفريق الذي سيتأهل إلى الآسيوية، قال أسطورة الاتحاد، محمد نور، عبر برنامج (دورينا غير)، إن أسطورة الأهلي، حسين عبد الغني، لا يريد أن يتوقع أن يحصل الأهلي على المركز الثالث لأن (ولده عندنا في الاتحاد)، حسب قوله.

وفي تصريح سابق، تحدث عبد الغني عن نجله (عدي)، قائلًا إنه كان يلعب في فرق الناشئين بالنادي الأهلي، ولكن أحد مسئولي النادي قرر استبعاده، فور علمه بأنه نجل حسين عبد الغني، والمفاجأة أن القرار صدر من أحد زملاء الأب السابقين في الملاعب.

وكان البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني السابق للاتحاد، قد استدعى عدي حسين عبد الغني، في خانة الظهير الأيمن، حيث تواجد في التدريبات الجماعية للفريق الأول في سبتمبر الماضي.

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واستطاع الأهلي أن يثبت تفوقه على الاتحاد في دوري روشن السعودي، هذا الموسم، حيث حقق الفوز في مباراتي الدورين الأول والثاني بنتيجة (1-0)، في الجولتين 9 و26 من المسابقة.

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