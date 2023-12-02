بسبب وجبة دجاج .. تحقيق عاجل في واقعة تهدد سمعة مانشستر يونايتد!

الأزمات لا تنتهي داخل أولد ترافورد

الأزمات مستمرة في مانشستر يونايتد سواء داخل أو خارج الملعب، وهذه المرة نحن على موعد مع كارثة حدثت بسبب وجبة من الدجاج النيئ.

الحدث الأهم في مانشستر خلال الأسبوع الماضي كان من المفترض أن يتعلق بتعادل الفريق مع جلطة سراي 3/3 في دوري أبطال أوروبا واحتمالية خروج الشياطين الحمر من البطولة، لكن كان للدجاج رأي آخر.

آدم كرافتون الصحفي في موقع "The Athletic" قال إن مانشستر يونايتد يخضع للتحقيق عن طريق مجلس أولد ترافورد بسبب وجبة من الدجاج النيئ أصابت بعض الضيوف بالمرض خلال أحد الأحداث التي تم تظيمها بالنادي.

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وأوضح أن النادي الإنجليزي فتح التحقيق كذلك في الأمر بسبب خطورة هذه الواقعة في التأثير على سمعته بصورة سلبية.

وأشار آدم كرافتون إلى أن التصنيف الحالي للنظافة الغذائية ليونايتد هو 5 من أصل 5، لكن هذه الواقعة تعرض هذا التصنيف للخطر وتجعله ينخفض بصورة واضحة.

وهو الأمر الذي من شأنه أن يضر بسمعة مانشستر ويؤثر على الإيرادات الضخمة التي يحققها من استضافة الأحداث الهامة وبيع عروض الضيافة.