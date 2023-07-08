بسبب هدف غريب .. البطاقات الحمراء تحلق في سماء نهائي يورو تحت 21 سنة!

أشلي كول كان أحد المتضررين!

شهدت مباراة نهائي كأس أمم أوروبا تحت 21 سنة بين إنجلترا وإسبانيا مشاحنات كبيرة بين طرفي اللقاء في نهاية الشوط الأول.

جاء هذا عقب أن سجل كورتيس جونز الهدف الوحيد في المباراة في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول من المواجهة.

وتم تسجيل هدف جونز من ركلة ثابتة وقف فيها أمام حائط الصد وارتطمت به الكرة لتغير اتجاهها وتسكن الشباك بنهاية المطاف.

وما أن أعلن الحكم عن احتساب الهدف حتى اشتبك نجوم الفريقين سويًا ومعهم معظم العناصر التي تواجدت على مقاعد البدلاء، فما كان من حكم المواجهة إلا أن أشهر البطاقة الصفراء لمدرب مساعد في منتخب إسبانيا ولأشلي كول المدرب المساعد أيضًا في إنجلترا.

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز إنجلترا بهدف نظيف، لتحقق اللقب الأول لها في كأس الأمم الأوروبية للشباب منذ عام 1984.