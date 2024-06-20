"اقتلوهم" .. تهديدات صريحة من صربيا بالانسحاب من يورو 2024

واقعة غريبة في مواجهة ألبانيا وكرواتيا

قال يوفان شورباتوفيتش الأمين العام للاتحاد الصربي لكرة القدم، إن بلاده تخطط للتقدم بشكوى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب هتافات معادية ومسيئة في يورو 2024.

مواجهة ألبانيا وكرواتيا في منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للبطولة، شهدت واقعة غريبة من نوعها، حيث هتف مشجعو الفريقين بعبارة "اقتل، اقتل، اقتل الصربي" في الدقيقة 59.

وقال شورباتوفيتش في تصريحات نشرها موقع "RTS":"في البداية أود أن أشكر جماهيرنا على دعهما في مباراتنا ضد إنجلترا وأتمنى فوزنا على سلوفينيا، ولكن ما حدث كان فضيحة، وسنطلب من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الفريقين، حتى لو كان ذلك يعني عدم مواصلة المنافسة".

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وأضاف:"نحن على يقين من أنهم سيعاقبونهم، لأنهم استجابوا بالفعل لطلبنا بإبعاد ما يسمى بالصحفى الألباني من البطولة، لذلك سنطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة كلا المنتخبين، ولو لم يحدث ذلك قد لا نكمل اليورو".

وواصل حديثه:"لقد تمت معاقبتنا بسبب حالات فردية وحوادث عنصرية، ولا نريد أن ينسب ذلك إلى الآخرين، نحن الصرب سادة ولدينا قلب مفتوح، وأطلب من الجماهير أن يبقوا سادة".

جدير بالذكر أن صربيا تحتل المركز الرابع بمجموعتها في اليورو بلا نقاط، بعد الخسارة أمام إنجلترا بالجولة الأولى بهدف دون رد.