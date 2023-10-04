بسبب ميسي .. شيكاجو يمنح الجماهير هدية تعويضية غير مسبوقة!

غياب النجم الأرجنتيني قد يستمر لفترة أطول

قرر نادي شيكاجو فاير الأمريكي تخفيف حالة الإحباط لدى الجماهير التي قررت حجز التذاكر لمشاهدة ليونيل ميسي، عن طريق لفتة سخية رائعة!

اشترى أكثر من 61 ألف مشجع تذاكر لمشاهدة ميسي وهو يلعب مع إنتر ميامي ضد شيكاجو اليوم الأربعاء، ولكن الأرجنتيني قد لا يلعب بسبب الإصابة، لذلك قرر صاحب الأرض تقديم هدية تعويضية.

ونشر النادي بيانًا رسميًا على موقعه الرسمي جاء فيه:"لإظهار تقديرنا للمشجعين، سنقدم رصيد حساب بقيمة 250 دولارًا لحاملي التذاكر الموسمين الجدد لموسم 2024، أو رصيد حساب بقيمة 50 دولارًا لأي شخص لا يريد أن يكون حاملًا لهذا النوع من التذاكر وأراد أن يأتي إلى مباراة واحدة فقط".

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وأضاف:"نحن نعلم أنه سيكون هناك العديد من الأشخاص الذين سيحضرون مباراة لنا على ملعب "Solider Field" للمرة الأولى ونحن متحمسون للترحيب بهم وتزويدهم بالفرصة على المدى البعيد".

ولم يظهر ميسي في صور اللاعبين الذين تم تصويرهم في تدريبات إنتر ميامي، أمس، الثلاثاء، مما يشير إلى إمكانية غيابه مرة أخرى عن الفريق.

يذكر أن صاحب الـ36 سنة ظهر في مباراة واحدة فقط من أصل ست مباريات للفريق الأمريكي في جميع المسابقات منذ 3 سبتمبر، بسبب إصابة تعرض لها خلال تأدية الواجب الدولي مع الأرجنتين.