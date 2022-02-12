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ليونيل ميسي

بسبب ميسي .. أجويرو يتعرض لسيل من السباب!

هدى عزيز
8:55 م غرينتش+2 2‏/12‏/2022
Lionel Messi Sergio Aguero Argentina 2022
أجويرو يقع ضحية للملاكم المكسيكي

كشف سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، أنه تعرض لسيل من السباب بسبب دفاعه عن مواطنه ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين.

أجويرو دخل في شجار إلكتروني مع كانيلو ألفاريز الملاكم المكسيكي وبطل العالم في الملاكمة الذي قام بتهديد حياة ميسي، بعدما زعم أنه تعمد إهانة المكسيك، بالوقوف على علم البلاد.

النجم الأرجنتيني السابق دافع عن مواطنه، لكن الملاكم المكسيكي تعرض له هو الآخر.

وبحسب مايكل بنسون الصحفي في شبكة "TalkSPORT" البريطانية فإن ألفاريز أرسل رسالة صوتية غاضبة إلى أجويرو يصفه فيها بسلسلة من الشتائم.

وغرد بينسون: "لقد كشف سيرخيو أجويرو أن كانيلو ألفاريز أرسل له رسالة صوتية غاضبة عبر تطبيق الواتساب".

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