بسبب مورينيو .. جدل في إيطاليا بعد تصرف البرلمان الغريب!

سقوط مروع للذئاب في الديربي

فرض ديربي العاصمة الإيطالية بين روما ولاتسيو، نفسه على الحياة في إيطاليا اليوم، وتجاوز أثره حتى وصل إلى البرلمان.

وتغلب لاتسيو على روما بهدف دون رد، سجله ماتيا زاكايني، اليوم الأربعاء، في ربع نهائي كأس إيطاليا، خلال المباراة التي شهدت إشهار البطاقة الحمراء مرتين لسردار آزمون من روما و بيدرو رودريغيز لاعب لاتسيو.

وقرر مجلسي النواب والشيوخ وقف العمل في وقت أبكر مما كان متوقعًا، كي يتسنى للبرلمانيين والوزراء الذهاب إلى ملعب الأولمبيكو لمتابعة المباراة، وذهب البعض الآخر لمشاهدة المباراة على التلفاز.

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وكشفت صحيفة "il fatto daily"، أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ غادروا القاعة وتركوا مناقشة قرار إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، حتى يتمكنوا من متابعة المباراة في ملعب الأولمبيكو.

وأثار هذا الأمر جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، حيث انتقد البعض قرار الأعضاء، حيث أغلق البرلمان النقاش في الخامسة والربع بتوقيت إيطاليا، من أجل اللحاق بالمباراة التي انطلقت في السادسة مساءً.

ونفى "المونتيسيتوريو" (قصر روما ومقر البرلمان)، بشكل قاطع التوقف المبكر، كما أكدت مصادر برلمانية أن ما أشيع بشأن التعليق المبكر المزعوم للعمل بسبب المباراة غير صحيح، وأشار إلى أن العمل مستمر حتى نهاية اليوم لدراسة ملفات أخرى.