بسبب مانشستر يونايتد ونيوكاسل .. كارثة إنجليزية قادمة في دوري الأبطال!

الأضرار ستصل إلى الجميع

تعيش جماهير مانشستر يونايتد ونيوكاسل حالة شديدة من الإحباط بعد الوداع المبكر لبطولة دوري أبطال أوروبا، ولكن يبدو أن الأمر سيتمد إلى إنجلترا كلها!

حصول الثنائي على المركز الثالث وتوجههما إلى الدوري الأوروبي كان سيجعل الأمور أخف ضررًا، ولكنهما ودعا المسابقات الأوروبية بشكل كامل بعد تذيل كل منهما لمجموعته، وهو الأمر الذي يهدد حصول إنجلترا على مكان إضافي في دوري الأبطال الموسم القادم.

موقع "TheAthletic" البريطاني ألقى الضوء على النظام الجديد للأبطال الموسم القادم بزيادة عدد الفرق من 32 إلى 36 فريقًا، مما يعني وجود أربعة أماكن متاحة للتنافس عليها بين الدوريات المختلفة للحصول عليها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المكان الأول يأتي باحتلال أحد الفرق للمركز الثالث بالدولة المتواجدة بالمرتبة الخامسة لتصنيفات الاتحاد الأوروبي وهي فرنسا حاليًا، ومقعد آخر لبطل محلي خارج الدوريات الكبرى ويتأهل عن طريق التصفيات، بالإضافة إلى مقعدين من الدول التي حققت أفضل العروض الجماعية عن طريق أنديتها في المسابقات الأوروبية للموسم السابق.

وهو ما يعني أن حصول أحد الفرق بالدوري الألماني، الإسباني، الإيطالي أو الإنجليزي على المركز الخامس هذا الموسم سيكون كافيًا للصعود إلى دوري الأبطال بشكل مباشر.

الأمر يعتمد على ما يُعرف بنقاط الأداء التي تعتمد على أداء الفرق في أوروبا، وما حدث لمانشستر يونايتد ونيوكاسل يٌقلل من فرص إنجلترا في الحصول على هذا المقعد، ولكن فوز مانشستر سيتي بكل مبارياته في دور المجموعات يجعل الأمور أقل ضررًا، بالإضافة للنتائج الجيدة الأخرى لآرسنال وليفربول.

أندية وست هام وبرايتون وأستون فيلا كذلك يمكنها مساعدة الدوري الإنجليزي على الظفر بالمقعد الخامس في حالة مواصلة مشوارها إلى مراحل متقدمة في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وفي نهاية التقرير أوضح الموقع الإنجليزي أن ألمانيا تحتل حاليًا المركز الأول فيما يتعلق بنقاط الأداء للاتحاد الأوروبي بـ13.36 نقطة، ثم إيطاليا بالمركز الثاني 13.14 وإنجلترا بالمركز الثالث 12.13 ثم إسبانيا 12.06 وفرنسا 10.42.