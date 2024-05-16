بسبب كيليان مبابي .. جود بيلينجهام مهدد بتغيير مركزه في ريال مدريد

أنشيلوتي ليس قلقًا من كثرة النجوم في ريال مدريد

يبدو أن انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي المرتقب إلى ريال مدريد، قد يؤثر في تغيير مركز النجم الإنجليزي جود بيلينجهام مع الفريق الملكي.

وكان بيلينجهام قد انضم إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، كلاعب خط وسط، ولكن قام مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتغيير مركزه، باللعب في المناطق الأقرب إلى منطقة المنافسين بشكل أكبر.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن بيلنجهام سيعود إلى مركزه في وسط الملعب، بعد انضمام مبابي الموسم المقبل، بدلًا من مركز صناعة الألعاب.

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واعتمد أنشيلوتي على بيلينجهام في المنطقة اليسرى من وسط الملعب، حيث أعطى معنى لنظام كان يتطلب أقصى قدر من المتطلبات، لدرجة أن المدرب الإيطالي وصفه موسمه بالممتاز.

وبعد اقتراب الإعلان عن ضم مبابي، يُطرح السؤال حول كيفية الاستفادة من هذا الكم من اللاعبين الرائعين في ريال مدريد، ولكن الشخص الأقل قلقًا من هذا الأمر هو كارلو أنشيلوتي، الذي قال من قبل: "أعطني لاعبين مميزين وسأعرف كيف أستغلهم".

ما قاله أنشيلوتي شاهدناه عمليًا من قبل، حيث نجح في قيادة كوكبة من أفضل النجوم في تاريخ كرة القدم، على سبيل المثال وليس الحصر: "كاكا، كريستيانو رونالدو، إبراهيموفيتش، مالديني، كريم بنزيما، ديدييه دروجبا، ديفيد بيكهام"، وغيرهم من النجوم.

بيلينجهام تحت قيادة كارلو أنشيلوتي لعب في أكثر من مركز، حيث وصل كلاعب وسط، وتم الاستعانة به كصانع ألعاب وفي بعض الأحيان كلاعب مهاجم رقم 9، وشاهدنا نفس الأمر مع فينيسيوس جونيور الذي لعب في مركز المهاجم أيضًا، وفيديريكو فالفيردي الذي لعب في 4 مراكز مختلفة في نفس المباراة.

كما لعب كامافينجا كظهير أيسر الموسم الحالي، وأيضًا تشواميني الذي ظهر في مركز قلب الدفاع.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ألافيس، قال أنشيلوتي: "مهمة بيلينجهام الأولى ليست تسجيل الأهداف، ونجاحه جعلنا ننسى رحيل بنزيما، إلى جانب وجود خوسيلو"، وبالتالي سيلعب بيلينجهام الموسم المقبل دور كبير في خط الوسط، ليس فقط لوصول مبابي، ولكن بسبب تكوين الفريق واحتياجاته.