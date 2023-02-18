بسبب كريستيانو رونالدو وهربًا من ليونيل ميسي؟! أليخاندرو جارناتشو قد يرفض تمثيل الأرجنتين!

علاقته برونالدو وغيابه عن كأس العالم قد يكونا سببًا كبيرًا!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن إمكانية رفض اللاعب أليخاندرو جارناتشو نجم مانشستر يونايتد تمثيل المنتخب الأرجنتيني في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، والتي أكدت أن اللاعب يفكر في الأمر بشكل كبير وقد يمثل المنتخب الإسباني الأول قريبًا.

وأوضحت الصحيفة أن تذبذب رأي اللاعب جاء بعد أن استبعده المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني من قائمة الفريق لكأس العالم الأخيرة التي حققها ليونيل ميسي ورفاقه.

وكان جارناتشو قد أثار الجدل قبل عدة أشهر عندما نشر صورة له من مباراة لمانشستر يونايتد رفقة كريستيانو رونالدو وكتب عليها: "الأفضل في كل العصور"، ليلقى هجومًا كبيرًا من الجماهير الأرجنتينية ومن سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي السابق، حيث كتب له: "ذلك لأنك لم تلعب مع ميسي بعد".

جدير بالذكر أن جارناتشو كان قد أكد في عدة مناسبات أن كريستيانو رونالدو هو قدوته وإنه يفضل اللعب معه والتعلم منه.