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بسبب قبلة فان خال لدومفريس .. نجم هولندا: أفضل عدم التسجيل إذاً!

هيثم محمد
9:39 ص غرينتش+2 4‏/12‏/2022
Denzel Dumfries Van Gaal World Cup
ظهير إنتر يتألق ويقود الطواحين لربع النهائي بكأس العالم

لم يفوت نجم هولندا السابق رافائيل فان دير فارت الفرصة للسخرية من تصرفات مدرب الطواحين لويس فان خال أثناء تحليله للقاء الفريق ضد الولايات المتحدة الأمريكية بكأس العالم.

هولندا فازت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف على أمريكا لحساب دور الستة عشر للمونديال، اللقاء الذي كان نجمه الظهير دينزل دومفريس بتسجيل هدف وصناعة هدفين.

وأثناء المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، قام فان خال بتقبيل دومفريس وسط ضحكات الحاضرين، وفسر المدير الفني تصرفه بأنه قام بفعل نفس الأمر قبل يوم، وسيقوم بإعادته أمام الجميع للاحتفاء بنجمه.

فان دير فارت الذي كان حاضراً في استوديو "NOS" لتحليل اللقاء علق على اللقطة قائلاً: "إذاً، أفضل عدم التسجيل مع هولندا!".

يذكر أن الطواحين البرتقالية ضربت موعداً مع الأرجنتين بربع النهائي عقب فوز الأخيرة على أستراليا بنتيجة هدفين مقابل واحد السبت.

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