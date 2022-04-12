بسبب قبلة فان خال لدومفريس .. نجم هولندا: أفضل عدم التسجيل إذاً!

ظهير إنتر يتألق ويقود الطواحين لربع النهائي بكأس العالم

لم يفوت نجم هولندا السابق رافائيل فان دير فارت الفرصة للسخرية من تصرفات مدرب الطواحين لويس فان خال أثناء تحليله للقاء الفريق ضد الولايات المتحدة الأمريكية بكأس العالم.

هولندا فازت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف على أمريكا لحساب دور الستة عشر للمونديال، اللقاء الذي كان نجمه الظهير دينزل دومفريس بتسجيل هدف وصناعة هدفين.

وأثناء المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، قام فان خال بتقبيل دومفريس وسط ضحكات الحاضرين، وفسر المدير الفني تصرفه بأنه قام بفعل نفس الأمر قبل يوم، وسيقوم بإعادته أمام الجميع للاحتفاء بنجمه.

Netherlands manager Louis van Gaal kisses defender Denzel Dumfries to show his appreciation 🇳🇱 pic.twitter.com/omTxzQBNDU — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 3, 2022

فان دير فارت الذي كان حاضراً في استوديو "NOS" لتحليل اللقاء علق على اللقطة قائلاً: "إذاً، أفضل عدم التسجيل مع هولندا!".

يذكر أن الطواحين البرتقالية ضربت موعداً مع الأرجنتين بربع النهائي عقب فوز الأخيرة على أستراليا بنتيجة هدفين مقابل واحد السبت.