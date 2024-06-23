بسبب قانون عمل الأطفال.. إسبانيا مهددة قضائيًا في يورو 2024 والسر لامين يامال!

خطر يهدد إسبانيا في يورو 2024 بسبب لامين يامال...

يواجه المنتخب الإسباني، خطر توقيع غرامات مالية عليه أثناء مشاركته في بطولة يورو 2024، والمقامة في ألمانيا.

ويستعد المنتخب الإسباني، لمواجهة نظيره الألباني مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من يورو 2024.

وبحسب التقرير الذي نشرته إذاعة "كوبي" الإسبانية، فإن القوانين واللوائح في ألمانيا، تحظر على الأشخاص تحت الـ 18 عامًا، العمل بعد الساعة الثامنة مساءًا.

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وكشفت الصحيفة أن هناك استثناء للرياضيين، إذ يمكنهم اللعب حتى الساعة الحادية عشر، بما ذلك وقت الاستحمام والمقابلات الإعلامية.

وأشار التقرير إلى أن مشاركة لامين يامال، في المباراة القادمة بأكملها سيجعل من الصعب الالتزام بالقوانين الألمانية، مما يضع المنتخب الإسباني، تحت خطر التهديد بالغرامات المالية.