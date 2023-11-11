بسبب غضب الأندية .. الدوري الإنجليزي يلجأ لـ"الحل السعودي" لإنهاء كوارث التحكيم!

تقنية جديدة تدخل المسابقة

نظرًا لاستمرار الغضب والقرارات الكارثية في الدوري الإنجليزي، قررت اللجنة المنظمة للبطولة اتخاذ خطوات جادة لمعالجة الأمر.

الخطوة الأولى ستتمثل في استخدام تقنية التسلل شبه الآلية في الموسم القادم، بالإضافة لعقد محادثات مكثفة حول تغييرات جدية في نظام تقنية الفيديو بعد تزايد غضب الأندية والمشجعين.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن أندية البريميرليج صوتت ضد استخدام تقنية التسلل شبه الآلية في يونيو الماضي، رغم نجاحها في كأس العالم قطر 2022 ونهائي الدوري الأوروبي، لكن ما حدث هذا العام قدم الأسباب الكافية لتغيير محتمل في الرأي.

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وتعمل هذه التقنية المستخدمة مؤخرًا بالدوريين السعودي والإيطالي على استخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع أطراف اللاعبين وإخطار حكم الفيديو المساعد على الفور إذا انحرفوا عن مسارهم بداعي التسلل.

وتأتي هذه التغييرات بعد مطالب أندية الدوري هذا الأسبوع بالتوصل إلى حل جذري للأزمة التحكيمية الواضحة التي تعاني منها البطولة، وتضمنت هذه المطالب مراجعة عاجلة للوضع بالإضافة إلى تعيين مساعد فيديو في فرق تحكيم دائمة مكونة من خمسة أشخاص لتحسين التواصل في أيام المباريات.

يذكر أن البريميرليج هذا الموسم شهد العديد من القرارات المثيرة للجدل، كان أبرزها إلغاء هدفًا صحيحًا لليفربول أمام توتنهام في المباراة التي انتهت بخسارة الريدز 2/1، بالإضافة لهدف نيوكاسل في شباك آرسنال الأسبوع الماضي، والذي شهد 3 حالات كان يمكنها إلغاء الهدف الذي تم احتسابه ومنح الماكبايز الفوز على المدفعجية.