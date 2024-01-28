بسبب ضرب نجم بايرن ميونخ.. سابقة تاريخية في البوندسليجا والبطلة امرأة!

حقق أونيون برلين الفوز على ضيفه دارمشتاد (1-0) اليوم الأحد، ضمن الجولة 19 بالبوندسليجا، في ظل غياب مدربه الكرواتي نيناد بيلييكا، المعاقب بالإيقاف.

وجاء قرار رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بإيقاف بيلييكا 3 مباريات، بعد دفعه جناح بايرن ميونخ ليروي ساني، خلال مواجهة الفريقين في مباراة مؤجلة يوم الأربعاء الماضي.

وشهدت مباراة أونيون ودرامشتاد أمرًا غير مسبوق، حيث وقفت ماري لويز إيتا، مساعدة المدرب، على خط التماس لتوجيه اللاعبين في بعض المواقف، رغم أنها لم تكن المسؤولة عن الأمور الفنية في غياب بيلييكا، إذ تولى المهمة بشكل رسمي المدرب دانييل جوميتش.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ودخلت ماري لويز إيتا تاريخ الدوري الألماني، بعدما أصبحت أول سيدة تتولى منصب المدرب المساعد في أحد أندية "البوندسليجا".

ووضعت حدًا لمسيرتها الكروية في عام 2018، والتي شهدت تحقيقها للقب دوري أبطال أوروبا للسيدات عام 2010 مع فريق توربين بوتسدام، وتولت بعد اعتزالها أدورًا تدريبية في فريق الشباب بنادي فيردر بريمن، ومنتخبات شباب ألمانيا.