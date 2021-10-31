بسبب صورته مع واندا.. "إنستجرام" يحذف حساب إيكاردي

كاد زواج الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان ينتهي في الفترة الماضية، بعدما اكتشفت زوجته واندا نارا خيانته لها.

وبعد فترة من الشد والجذب من الطرفين، انتصرت العلاقة بينهما، وأعاد الحب فرض نفسه على مشاعرهما.

وللاحتفال بعودتهما إلى بعضهما، قام إيكاردي بنشر صورة استفزازية عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، يظهر فيها إلى جانب واندا عاريين.

وقام موقع "إنستجرام" بحذف حساب المهاجم الأرجنتيني، بسبب انتهاك الصورة التي نشرها إيكاردي لمعايير النشر على الموقع.

عدد متابعي حساب إيكاردي على إنستجرام قبل حذفه وصل إلى أكثر من سبعة ملايين متابع.

والآن إذا ما حاولت البحث عن حساب الأرجنتيني أو مشاهدة أي من منشوراته السابقة، ستظهر لك رسالة: "هذه الصفحة غير متوفرة، من المحتمل أن يكون الرابط الذي حددت تالفًا أو أن الصفحة قد تمت إزالتها".

ومن المحتمل أيضًا أن يكون إيكاردي نفسه هو من قام بحذف الحساب، لكنه أمر مشكوك فيه لأنه قام مؤخرًا بتحميل عديد الصور، ونشر صورته مع زوجته عاريين، وهو أمر اعتادا عليه لفترة طويلة.

لكن من جانب آخر، فإن حساب واندا لا يزال نشطًا، حيث لم تقم بتحميل نفس الصورة التي قام إيكاردي برفعها، وتسببت في إيقاف الحساب.

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