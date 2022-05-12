بسبب سوء المعاملة .. فينيسيوس يدخل في أزمة أثناء كأس العالم

نجم ريال مدريد الشاب وتوقيت ليس مناسباً لإثارة المتاعب

كشفت تقارير في البرازيل عن وجود أزمة بين نجم البرازيل فينيسيوس جونيور والراعي الرياضي الخاص به.

جناح ريال مدريد يتواجد حالياً رفقة منتخب بلاده في قطر الذي يخوض غمار كأس العالم 2022، ويستعد للقاء دور الستة عشر ضد كوريا الجنوبية.

وبحسب "UOL"، قرر فينيسيوس فسخ عقده مع شركة "نايكي" الأمريكية التي تقوم برعايته على الصعيد الرياضي.

وفسر التقرير الذي نقلته "رويترز" السبب وراء قرار اللاعب الشاب بأنه يشعر بسوء تقدير ومعاملة من شركة الملابس والمعدات الرياضية الشهيرة.

وأكد التقرير أن البرازيلي كلف مجموعة من المحامين لفسخ العقد بسبب انشغاله بالمونديال، على الرغم من كونه أحد أبرز الوجوه الدعائية للشركة في الآونة الأخيرة.