سباعية ليفربول تصنع الفريق الأسوأ في تاريخ دوري أبطال أوروبا

ليلة الأرقام السلبية في دوري أبطال أوروبا

أصبح نادي رينجرز أسوأ فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته 3-1 أمام أياكس مساء أمس الثلاثاء في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري الأبطال.

والنتيجة تعني أن فريق المدرب جيوفاني فان برونكهورست احتل المركز الأخير في المجموعة الأولى بدون أي نقاط وبفارق أهداف قدره -20 هدفًا بعد تسجيله مرتين فقط في ست مباريات.

سجل رينجرز، الذي خسر أيضًا في مباراتيهما في دور المجموعات أمام ليفربول ونابولي، أسوأ مرحلة في المجموعة منذ تحديث بطولة دوري أبطال أوروبا عام 1992 وإدراج دور المجموعات ضمن البطولة.

وكان دينامو زغرب هو حامل اللقب السابق لهذا الرقم القياسي غير المرغوب فيه، حيث حل في ذيل مجموعته بدون نقاط وبفارق 19 هدفًا في مجموعة ضمت ريال مدريد وليون وأياكس في 2011/12.

وعادل نادي فيكتوريا بلزن أيضًا الرقم القياسي الذي سجله دينامو زغرب مساء الثلاثاء، حيث احتل المركز الأخير في المجموعة الثالثة التى ضمت بايرن ميونخ وبرشلونة وإنتر، حيث خسر كل المباريات الست وسجل فارق أهداف قدره -19.