بسبب ريال مدريد؟ والدة كيليان مبابي لم تعد وكيلة أعماله!

تغيير مفاجئ وغير متوقع في مستقبل كيليان مبابي..

يبدو أن مستقبل كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد يتغير بصورة لم تكن متوقعة، حيث أن والدته فايزة العماري لن تتمكن من مواصلة عملها كوكيلة أعماله.

ومنذ بداية مسيرته، فقد كانت فايزة العماري هي التي تقوم بدور وكيل أعمال مبابي، وتمتاز بقدرتها المذهلة في المفاوضات، لكن الوضع قد يتغير بسبب التغيير الأخير في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن اسم العماري ليس مدرجًا بين آلاف الأسماء على منصة الوكلاء المعتمدين لدى "فيفا" ، وبالتالي لا يمكنها تمثيل أي لاعب ولا التفاوض على عقد أو حتى تحصيل عمولة حتى بشكل غير مباشر.

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ونظرًا للتورايخ، فإن العماري لا تملك خيار الحصول على هذه الرخصة قبل شهر مايو المقبل على أقل تقدير عند إجراء الاختبار الجديد.

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وإذا ما قامت العماري بأي نوع من العمل لصالح مبابي، فإن أي وكيل يمكنه الإبلاغ بفضل الخدمة التي يقدمها "فيفا" والتي تسمح بالإبلاغ عن وكلاء آخرين بشكل سري إذا كان يُعتقد أنهم يعملون دون ترخيص، وهو ما قد يؤدي إلى فرض غرامة كبيرة على كل من الشخص والشركة التي يعمل بها.

ولا يوجد أي دليل على أن العماري تقدمت لذلك الامتحان، لذلك لن تتمكن من تقاضي عمولة مقابل أي انتقال محتمل لابنها.

ولن تتمكن فايزة العماري من التفاوض على احتمال رحيله إلى نادٍ آخر مثل ريال مدريد الإسباني أو التجديد مع باريس سان جيرمان.

وبذلك فإن مبابي سيتعين عليه العثور على وكيل آخر كما أكد الخبراء في هذا الموضوع للصحيفة الإسبانية، ولم يعد بحاجة إلى أحد أفراد أسرته أو محاميه، على الأقل حتى يحصلوا على ترخيص من "فيفا".