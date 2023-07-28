بسبب رونالدو وبروزوفيتش .. إنزاجي يقارن بين الدوريين السعودي والإيطالي!

أحمد رفعت
Simone Inzaghi Inter Man City Champions League 2022-23Getty
دوري روشن السعوديالدوري الإيطالي - سيري آالنصرإنتر ميلانكريستيانو رونالدومارسيلو بروزوفيتش

مدرب إنتر لديه ما يقوله عن الدوري السعودي

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قارن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر الإيطالي، بين الدوريين السعودي والإيطالي، بسبب النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعبا النصر.

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ولعب رونالدو في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، بينما لعب بروزوفيتش مع إنتر، قبل انضمامهما إلى النصر في شتاء 2023 وصيف نفس العام بالترتيب.

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وقال إنزاجي خلال تصريحات صحفية: " لعب كريستيانو رونالدو في الدوري الإيطالي، وأيضًا مارسيلو بروزوفيتش، وهناك الكثير من اللاعبين الذين لعبوا في إيطاليا ولكنهم حاليًا يلعبون بالدوري السعودي".

وأضاف مدرب إنتر: "أعتقد أنه من الواضح أن كرة القدم تكبر مع هذا العدد الكبير من التعاقدات، وأعتقد أن كرة القدم السعودية آخذة في الازدياد".

ويستعد رونالدو وبروزوفيتش للمشاركة مع النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث سيلعب العالمي أولى مبارياته بالفريق الرديف مساء اليوم الجمعة أمام الشباب.

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  • 5108روبرتو فيرمينو
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  • 6114مارسيلو بروزوفيتش
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59580 الأصوات