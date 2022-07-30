بسبب رونالدو؟ فيرجسون يعود بدور جديد في مانشستر يونايتد

دور مختلف عن وظيفته السابقة بعد الاعتزال

عاد السير أليكس فيرجسون إلى نادي مانشستر يونايتد من جديد، بعدما قرر ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي للشياطين الحمر الاستعانة به من أجل المشورة.

فيرجسون الذي يعتبر المدرب الأهم في تاريخ مانشستر، اعتزل في عام 2013 بعدما حصد العديد من الألقاب الكبرى مع الفريق، ولكنه ظهر على فترات بالنادي الإنجليزي بعد انتهاء مسيرته.

ومن جانبه قرر أرنولد إنشاء مركزًا فكريًا يضم فيرجسون والرئيس التنفيذي السابق ديفيد جيل، وأسطورة النادي بريان روبسون، بالإضافة لمدير كرة القدم الحالي جون مورتوج للاستفادة من خبراتهم جميعًا.

ما هو دور فيرجسون الجديد؟

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الدور الجديد لفيرجسون سيمنحه نفوذًا أكبر في أولد ترافورد أكثر من أي وقت مضى منذ تنحيه عن منصبه كمدرب للفريق منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

ومن المفهوم أن الاجتماع الذي شارك فيه فيرجسون يوم الثلاثاء الماضي في كارينجتون بمقر النادي، والذي تزامن عودة كريستيانو رونالدو للتدريبات لحل مستقبله، كان الاجتماع الأول من سلسلة اجتماعات دورية سيشارك بها الرجال الخمسة بالمركز الفكري الجديد.

وعلى الرغم من بقاء فيرجسون وديفيد جيل كمديرين تنفيذيين منذ ترك وظائفهما في 2013، إلا أن أدوارهما كانت رمزية إلى حد كبير، بسبب سيطرة الرئيس التنفيذي السابق إد وودارد على صناعة القرار بالنادي.

ومن جانبه يرحب فيرجسون بالحصول على المزيد من المساهمات برأيه في مانشستر يونايتد، بعد تعافيه من نزيف دماغي مهدد للحياة في 2018، حيث أصبح أكثر قدرة الآن على لعب دور نشط مع الشياطين الحمر، باستغلال معرفته الكروية من خلال حصده 38 لقبًا في 26 سنة قضاها مع الفريق.

هل تحدث مع رونالدو؟

أكدت "ديلي ميل" أن فيرجسون تحدث مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال تواجد صاحب الـ37 سنة مع وكيل أعماله جورج مينديش في كارينجتون الثلاثاء الماضي.

ولكن من المفهوم أن المحادثة كانت قصيرة جدًا ولم تشمل محاولات مكثفة من فيرجسون لإقناع اللاعب بالتراجع عن قراره بالرحيل ليبقى لقيادة مشروع المدرب إريك تين هاج.

وأوضحت الصحيفة أن لقاء فيرجسون مع رونالدو كان مجرد مصادفة، لأن المدرب الاسكتلندي المعتزل يتواجد دائمًا بالنادي في نفس الفترة، لكن ربما تم تحويله إلى كارينجتون بالتحديد حتى يتحدث الثنائي لبضعة دقائق.

وتعتبر فكرة وجود فيرجسون في مكان واحد بحضور رونالدو لحسم مستقبله، خطوة ذكية من الرئيس التنفيذي للنادي، خاصة وأن المدرب المعتزل البالغ من العمر 80 سنة ساهم في إقناع البرتغالي بالبقاء لعام إضافي خلال فترته الأولى مع الفريق في 2008 قبل رحيله إلى ريال مدريد في العام التالي.