بسبب دوري أبطال أوروبا .. مالكوم بطل أزمة بين برشلونة وزينيت

نجم الهلال يتسبب في أزمة كبيرة

أكد تقرير صحفي، على أن نادي برشلونة الإسباني، قرر تحريك دعوى قضائية ضد نادي زينيت الروسي، بسبب النجم البرازيلي مالكوم نجم نادي الهلال الحالي.

وانضم مالكوم إلى صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من زينيت الروسي، ليُصبح أحد العناصر الأساسية في صفوف الزعيم.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن النادي الروسي طلب الحصول على مبلغ 525 ألف دولار، بسبب بنود التعاقد التي أبرمت في صفقة مالكوم، عندما انضم إلى زينيت عام 2019.

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وأضافت الصحيفة أن البند الموجود في العقد ينص على دفع زينيت مبلغ 525 ألف دولار إلى برشلونة، إذا تأهل الفريق إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والمشاركة في نصف مباريات الموسم مع الفريق، وهو ما حدث ولكن لم يتم الالتزام بالبند من جانب الفريق الروسي.

وجاء الحكم الأول الصادر من الاتحاد الدولي "فيفا"، هو إلزام زينيت بدفع المبلغ بعد استبعاده من البطولة، وذلك بعد حظر الأندية الروسية، ولكن محكمة التحكيم الرياضية، أعلنت أمس الأربعاء تحديد جلسة استماع يوم الجمعة 22 مارس القادم.