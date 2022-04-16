بسبب "حظ ريال مدريد".. أنشيلوتي يذكّر كاسانو بماضيه

رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على تصريحات مواطنه أنطونيو كاسانو على هامش تأهل الميرنجي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أنشيلوتي رد على تصريحات كاسانو بشكل مقتضب للغاية ولكنه يحمل دلالة على وجهة نظره حيال المهاجم الإيطالي.

تصريحات كاسانو

كاسانو كان قد أدلى بتصريحات يوم أمس أشار فيها إلى ما أسماه بـ"حظ ريال مدريد" الذي وقف معه في مباراتي باريس سان جيرمان وتشيلسي بدوري أبطال أوروبا، لكنه عاد للتأكيد أن هذا الحظ "سينفد يومًا ما".

وأشار كاسانو في تصريحاته أيضًا إلى أن أنشيلوتي يستطيع أن يتحدث عن الحالة الجيدة للاعبيه، لكنه يرى في الوقت ذاته أن المدرب الإيطالي "لم يطور أي لاعب وهذا واضح للجميع".

رد أنشيلوتي

ورد أنشيلوتي على كاسانو بشكل مقتضب في المؤتمر الصحفي لمباراة إشبيلية في الدوري الإسباني والتي ستملك أهمية كبيرة في حسم مسار البطولة.

وقال أنشيلوتي لدى سؤاله عن تصريحات كاسانو: "أنت تعرفونه.. ليس لدي الكثير لأقوله!".

يشتهر كاسانو بتصريحاته المثيرة للجدل دائمًا، وقد كان مثيرًا للمشكلات أيضًا خلال مشوار لعبه لكرة القدم، ولكن أنشيلوتي بجملة مقتضبة عرف كيف يبرز وجهة نظره في تصريحات مواطنه حول "حظ ريال مدريد".

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