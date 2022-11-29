بسبب حارس كندا.. "فيفا" يتخذ إجراء رسميًا تجاه كرواتيا

مشاكل التسعينيات تلقي بظلالها على كأس العالم 2022

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دعوى تأديبية ضد كرواتيا اليوم الثلاثاء بسبب استهزاء جماهيرها بحارس مرمى كندا الذي تربطه علاقات عائلية صربية خلال مباراة الفريقين في كأس العالم.

وقال "فيفا" إن التهمة الموجهة ضد الاتحاد الكرواتي لكرة القدم كانت "بسبب سلوك مشجعيه" واستشهد بالقواعد المتعلقة بالتمييز والأمن والسلامة في المباريات.

وُلِد حارس مرمى كندا ميلان بورجان في منطقة صربية في كرواتيا كانت جزءًا من الصراع الذي قسم الاتحاد اليوغوسلافي في مطلع التسعينيات، وغادرت عائلة بورجان مسقط رأسها في عام 1995 عندما سيطرت القوات الكرواتية على تلك المنطقة.

انتقل بورجان عندما كان طفلاً مع عائلته إلى كندا واختار تمثيل ذلك البلد في كرة القدم، على الرغم من أنه يلعب في النجم الأحمر الصربي.

وخلال خسارة كندا 4-1 يوم الأحد، استخدمت إحدى اللافتات التي عرضها مشجعو كرواتيا بعض العبارات والرموز التي تشير إلى طريقة فرار الصرب من هذه المنطقة.

ولم يحدد الفيفا جدولا زمنيا لإصدار حكم في القضية التي عادة ما يتم الحكم عليها بغرامة للاتحاد الذي يتهم مشجعوه في القضايا من هذا النوع.