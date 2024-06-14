بسبب تمييز فريق آخر .. "فهد بن نافل هدد بالاستقالة من رئاسة الهلال"!

تعرف على كواليس واقعة تهديد فهد بن نافل

كشف الإعلامي عدنان جستنيه عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد على أن فهد بن نافل رئيس الهلال، هدد بالاستقالة من منصبه في وقت سابق!

وقال جستنيه خلال تصريحات عبر راديو "MIX FM": "أمتلك معلومات مؤكدة أن في بداية استحواذ صندوق الاستثمارات على الأندية الأربعة، كان هناك اعتراض من جانب فهد بن نافل على جوانب تخص تمييز نادي معين دون ذكر اسمه".

وأوضح الإعلامي حديثه قائلًا: "فهد بن نافل وجد أنه لا يبد أن يمارس حقوقه كما يجب، ولذلك هدد بالاستقالة ولكنها لم تُرسل".

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واختتم جستنيه تصريحاته مؤكدًا على أن فهد بن نافل فضّل الاستمرار، لأنه حقق نجاحًا قبل تلك الواقعة، ليجعل السيرة الذاتية الخاصة به دافع له للاستمرار.

يُذكر أن فهد بن نافل قد رشح نفسه لرئاسة نادي الهلال الموسم المقبل 2024-25، حيث فاز بالمنصب بالتزكية بعدم انسحاب كافة منافسيه.