بسبب بيدري .. برشلونة قد يخسر عثمان ديمبيلي أمام ريال مدريد

حلقة جديدة من معاناة الجناح الفرنسي

تستمر معاناة الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي من الإصابات مع برشلونة، لتظهر بعض الشكوك حول إمكانية ظهوره في الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

الخطة داخل الفريق الكتالوني كانت بعودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية، بهدف المشاركة أمام أتلتيكو بيلباو بالجولة القادمة من الدوري الإسباني.

ولكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن هذه الفكرة أصبحت مستبعدة الآن، بعد الفحوصات الطبية التي أجراها اليوم، الثلاثاء، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وتأتي هذه الخطوة لتجنب حدوث أي انتكاسات للدولي الفرنسي قد تتسبب في إفساد موسمه بشكل كامل، مما يعني إمكانية غيابه أمام ريال مدريد يوم 19 مارس الجاري أيضًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الطبي لبرشلونة يريد تجنب تكرار ما حدث مع بيدري الموسم الماضي، عندما غاب لمدة 3 أشهر وعاد ليتعرض لإصابة جديدة في الساق.

وكان ديمبيلي قد تعرض لإصابة قوية في الفخذ أمام جيرونا يوم 28 يناير الماضي، منعته من المشاركة مع الفريق منذ هذه الفترة وحتى الآن، مما انعكس بالسلب على هجوم الفريق خلال الأسابيع الماضية.