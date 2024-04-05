بسبب بقايا جثة بشرية.. الغموض يحيط بأكاديمية مانشستر

حالة من الغموض حول أكاديمية مانشستر يونايتد...

كشفت الصحافة الإنجليزية، عن اغلاق المنطقة المحيطة بأكاديمية مانشستر يونايتد، بعد العثور على بقايا جثث بشرية، على بعد أمتار من مقر أكاديمية الشياطين الحمر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، فإن ذلك الرفات الذي تم اكتشافه بعد ظهر يوم أمس الخميس، من أحد الأشخاص في غابة كيرسال ديل في سالفورد.

وكشف مسؤول من قسم التحقيقات للصحيفة الإنجليزية، أنه يتم حاليًا تواجد مكثف في المنطقة للتحقيق حول الحادث الذي أزعج الكثير وأثار القلق في قلوب الأشخاص المحيطين بالمكان.

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وطلبت مسؤول التحقيقات، من الجميع أن أي شخص قد شاهد شيئًا مريبًا في المنطقة خلال الفترة الماضية، عليه التوجه والإدلاء بشهادته في أسرع وقت، إذ يمكن أن تكون حلًا لتلك القضية.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، يستعد لاستضافة ليفربول، عصر الأحد القادم في كلاسيكو الكرة الإنجليزية، بالجولة الـ 32 من البريميرليج على ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر.