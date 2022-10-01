بسبب إضراب السكك الحديدية .. مشجع آرسنال يستأجر طائرة لمشاهدة الديربي!

جنون الديربي يصل إلى المدرجات، لكن ليست تلك الخاصة بالملاعب لكن مدرج الطائرات.

شهدت مواجهة آرسنال ضد توتنهام اليوم مثال رائع على مدى وفاء بعض المجشعين لفرقهم مهما كانت الظروف المحيطة.

جاء هذا بعدما قرر أحد مشجعي فريق آرسنال أن يستأجر طائرة صغيرة ويذهب بها إلى لندن من أجل مشاهدة ديربي الشمال ضد توتنهام.

يأتي هذا بالتزامن مع حالة من الإضراب كانت قد ظهرت بين عمال السكك الحديدية، وتسببت في تغيير مواعيد وإلغاء العديد من الرحلات، حيث وصل عدد المضربين حوالي 40 ألفًا.

وقال أحد المشجعين لزميله الذي قام بتلك الرحلة عبر محادثة "واتساب" انتشرت في الساعات الماضية كالنار في الهشيم: "لا أصدق أنك أخذت طائرة من أجل حضور المباراة".

وكان آرسنال قد نجح في تحقيق فوزًا هامًا للغاية على نظيره توتنهام في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدف.

وسجل للمدفعجية توماس بارتي في الدقيقة الـ 20 قبل أن يتعادل هاري كين للضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 31 وأضاف جابرييل جيسوس وجرانيت تشاكا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ 49 والـ 67.

بنتيجة تلك المواجهة يضمن آرسنال الوصول إلى الجولة التالية وهو على رأس ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة وخلفه مانشستر سيتي لديه 17 فقط لكن لديه مباراة ضد مانشستر يونايتد تُلعب الأحد.