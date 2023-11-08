بسبب أزمته مع شاكيرا .. بيكيه: لو كنت مهتمًا لألقيت نفسي من الطابق السادس!

تصريحات نارية

أكد جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، أنّه لم يعد يكترث بما يُقال عنه حول أزمته مع صديقته السابقة شاكيرا والأسباب التي أدت للانفصال عنها.

بيكيه انفصل عن شاكيرا بعد علاقة دامت 11 عامًا، ولم يتم الأمر بسهولة إذ سخرت منه نجم البوب الكولومبية في أغنية ليرد عليها النجم الكتالوني بعد ذلك.

ورغم هدوء الأمر نسبيًا في الآونة الأخيرة، لكن بيكيه عاد وتحدث عن شاكيرا في حواره مع إذاعة "راك" الإسبانية.

وقال بيكيه: "لو أنني أعطيت أهمية لكل ما قيل عني حول هذا الأمر لحبست نفسي في منزلي أو ألقيت نفسي من الدور السادس، ولذلك كان الحل الوحيد هو تجاهل الأمر تمامًا".

وتابع: "لن أستطيع أن أخرج كل يوم لأنفي كل الشائعات التي تخص هذا الموضوع، لا أحب الحديث عما حدث وأعتقد أن الجميع لا يعرف أكثر من 10% من الحقيقة".

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى خيانة بيكيه لشاكيرا خاصة وأنّه ظهر بعدها مع صديقته الجديدة، كلارا شيا.

جدير بالذكر أنّ بيكيه اعتزل كرة القدم منذ عام لينهي رحلته في برشلونة التي بدأت في 2008 منذ عودته من مانشستر يونايتد.