بسبب أحداث ودية فارينزي .. الاتحاد يتخذ قرارًا حاسمًا ضد طلال حاجي وفرحة الشمراني!

بعد التسبب في الشغب بودية فارينزي

اتخذ المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني لفريق نادي الاتحاد قرارًا حاسمًا، بشأن ثنائي الفريق طلال حاجي وفرحة الشمراني، بسبب الأحداث التي حدثت في مواجهة فارينزي البرتغالي.

وقام فرحة الشمراني وطلال حاجي بالدخول في اشتباكات قوية مع لاعبي فارينزي، خلال المباراة الودية، الأمر الذي تسبب في توتر الأجواء بشكل كبير، مما دفع حكم المواجهة لإنهائها في الدقيقة 80.

وكشف الإعلامي نجيب الجداوي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن قرار المدرب لوران بلان ضد حاجي وفرحة الشمراني بسبب تلك الأحداث.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "استبعاد الثنائي طلال حاجي وفرحة الشمراني من الفريق الأول وإعادتهم إلى فريق فئة الشباب تحت 18 عامًا".

وكان لوران بلان قد استبعد حاجي والشمراني من معسكر الفريق الذي أقيم بالبرتغال، حيث عاد الثنائي إلى جدة للتدريب في مقر النادي، ولكن يبدو أن الثنائي لم يلتزم بالشكل المطلوب ليتم إبعادهما عن الفريق الأول.