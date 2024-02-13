بسبب آرسنال وليفربول .. حالة غريبة تهدد مانشستر سيتي بالطرد من دوري أبطال أوروبا!

التواجد في مراكز المقدمة لا يبدو كافيًا!

صدمة قوية تنتظر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، والسبب يتمثل في آرسنال وليفربول.

فريق المدرب بيب جوارديولا يحتل حاليًا المركز الثاني بالدوري الإنجليزي بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر وبفارق الأهداف عن آرسنال صاحب المركز الثالث.

اللوائح الجديدة لدوري الأبطال تجعل احتلال المركز الخامس في البطولة كافيًا للتأهل إلى المسابقة، ولكن هناك تحول مفاجىء في الأحداث قد يمنع سيتي من المشاركة حتى لو احتل أحد هذه المراكز.

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موقع "Sportbible" سلط الضوء على امتلاك مجموعة السيتي لكرة القدم حاليًا حصة قدرها 47% من نادي جيرونا الإسباني الذي أصبح قريبًا من التأهل لدوري الأبطال الموسم القادم باحتلاله المركز الثاني في الليجا.

وأشار الموقع في تقريره إلى أنه بموجب قواعد الملكية الحالية، فإن مشاركة جيرونا ستخلق مشكلة هائلة لمانشستر سيتي بسبب الانتماء لنفس الشركة.

المثير أن هذا الأمر سيحدث في حالة نادرة وهي احتلال سيتي لمركز في الدوري الإنجليزي أقل من المركز الذي سيحتله جيرونا على الجانب الآخر في الدوري الإسباني، لذلك سيؤثر ليفربول وآرسنال بشكل مباشر على هذا الأمر باعتبارهما الثنائي الأشرس في الصراع على البريميرليج.

ولكن لو احتل سيتي وجيرونا نفس المركز، فيمكن للفريق الإنجليزي الوصول لأن إنجلترا هي الدولة الأولى بتصنيف الاتحاد الأوروبي في قائمة الوصول للمسابقات الخاصة به.

وبحسب التقرير فإن الاتحاد الأوروبي يقوم بمراقبة الوضع حاليًا ويُقيم الروابط بين جيرونا ومانشستر سيتي، ولو أثرت هذه العلاقة على حظوظ الطرف الإنجليزي، قد تضطر مجموعة سيتي إلى تقليص حصتها في جيرونا.