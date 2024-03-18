بسبب الهرب من العقاب .. مطعم بيتزا يسخر من مانشستر سيتي!

مطعم بيتزا شهير يسخر من مانشستر سيتي...

تعرض نادي مانشستر سيتي، للسخرية من مطعم دومينوز بيتزا الشهير، بسبب هروبه من عقوبات اللعب المالي النظيف، والتي طالت نادي نوتينجهام فورست.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، صباح اليوم توقيع عقوبة خصم أربع نقاط على فريق نويتنجهام فورست، بعد انتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف، ليصبح الفريق الثاني الذي يتعرض للعقوبات هذا الموسم بعد إيفرتون.

وسخر الحساب الرسمي لطعم البيتزا، عبر منصة "إكس" من هروب مانشستر سيتي من العقاب، وكتب: "على عكس خصم النقاط في الدوري الإنجليزي، فإننا نوصل إلى ملعب الاتحاد".

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وكانت هناك مطالبات بتوقيع عقوبات على مانشستر سيتي، مثل نوتينجهام وإيفرتون، لانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، ووصلت المطالبات إلى هبوط الفريق الإنجليزي، وتجريده من ألقابه التي حققها في السنوات الأخيرة.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن آرسنال وليفربول، أصحاب المركزين الأول والثاني على الترتيب.