بسبب المغرب .. تنزانيا تٌقيل الجزائري عادل عمروش بعد مباراة واحدة بأمم إفريقيا!

عقوبة فورية على تصريحاته

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في واقعة نادرة الحدوث، غادر عادل عمروش مدرب منتخب تنزانيا بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة من المغرب 3/0.

الأمر لا يتعلق بالنتيجة هنا، بل بالتصريحات التي أدلى بها المدرب الجزائري بأن المغرب تؤثر على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيما يتعلق بمواعيد المباريات.

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وقال الجزائري في تصريحات سابقة:الاتحاد المغربي يدير كل شيء في إفريقيا حتى الحكام، في المباراة الأخيرة طلبنا اللعب في وقت مبكر ولكنهم رفضوا وأجبرونا على مواجهة المغرب في المساء".

وبعد تقدم المغرب بشكوى رسمية، قامت اللجنة التأديبية بالاتحاد الإفريقي بإيقاف عمروش 8 مباريات وتغريمه مبلغ 10 آلاف دولار بسبب ما بدر منه.

وهو ما ترتب عليه قيام تنزانيا بإقالته من منصبه بشكل رسمي وتعيين حامد موركورو بشكل مؤقت خلال أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن يقود موركورو منتخب بلاده في المباراتين القادمتين بدور المجموعات أمام زامبيا والكونغو الديمقراطية، طمحًا في انتزاع بطاقة التأهل لمرحلة خروج المغلوب.

يذكر أن عمروش البالغ من العمر 55 سنة تولى تدريب منتخب تنزانيا في مارس 2023 وقاد الفريق لحصد نقطة في بلاده الجزائر ليضمن التأهل إلى الكان، وسبق له تدريب منتخبات غينيا الاستوائية وبوروندي وكينيا وليبيا وبوتسوانا.

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