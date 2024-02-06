رابطة الدوري الفرنسي تحقق!

شهدت مباراة أولمبيك ليون وأولمبيك مارسيليا مساء الأحد على ملعب جروباما ستاديوم، ترديد هتافات معادية للمثليين، وذلك ضمن الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

وحسب شبكة "RMC" فإن لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي سوف تفتح تحقيقًا في الأمر، بعدما أكد مندوب رابطة الدوري الفرنسي في تقريره سماع هتافات معادية للمثليين عدة مرات.

وأوضحت أن لجنة الانضباط سوف تفحص الهتافات، ومن المتوقع استدعاء مسؤولي ليون يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري، قبل أن تقرر أي عقوبات جماعية محتملة.

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وتقرر "تنظيف" محتوى المباراة عبر المنصة التي تمتلك الحقوق، على أن يتم إتاحتها في وقت لاحق دون سماع الهتافات الأصلية المعادية للمثليين، والتي سيتم حذفها.

وفاز ليون بهدف دون رد سجله ألكسندر لاكازيت، ليرتقي الفريق إلى المركز الـ15 برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 29 نقطة في المركز الثامن.