"محاكمة بيئية وخسائر مالية فادحة" .. قرارات عاجلة من ريال مدريد بعد شكاوى السكان

الغاء حفلات ريال مدريد...

قررت إدارة ريال مدريد، إيقاف جميع الحفلات الموسيقية التي كان ينظمها على ملعب سانتياجو برنابيو، خلال الفترة القادمة، وحتى شهر مارس لعام 2025.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن قرار ريال مدريد، سيؤثر على 250 ألف شخص قد اشتروا تذاكر الحفلات، التي تم إيقافها بسبب شكوى سكان المنطقة المحيطة للملعب من الضوضاء.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد، خلال فترة الإيقاف سيعمل على تثبيت شاشات جديدة لتقليل الضوضاء، والامتثال للوائح مجلس مدينة مدريد، الذي كان قد قرر في وقت سابق أن نهاية الحفلات سيكون الساعة 11 مساءًا.

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ومن المنتظر أن يمثل مدير ملعب سانتياجو برنابيو، أمام المحكمة يوم 29 أكتوبر المقبل، للرد على الشكاوى المقدمة ضد الفريق بتهمة ارتكاب جريمة بيئية مزعومة ناتجة من عدم وجود عازل للصوت والضوضاء.

وكانت إدارة ريال مدريد، تحاول تحسين الوضع الاقتصادي للنادي، منذ تجديد ملعب سانتياجو برنابيو، وأصبح يستضيف العديد من الأحداث المختلفة مثل الحفلات الغنائية، وبالفعل قد حضر العديد من المغنيين إلى ملعب الميرينجي، وعلى رأسهم تايلور سويفت، ولويس ميجيل.