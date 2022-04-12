كأس العالم
بسبب البرازيل في كأس العالم .. أدريانو يترك زوجته بعد 24 يوم زواج!
هيثم محمد
9:27 ص غرينتش+2 4/12/2022
أفادت تقارير في البرازيل بانفصال النجم البرازيلي السابق أدريانو عن زوجته بعد زواج دام أقل من شهر بسبب مباراة لبلاده في المونديال.
وتزوج "الإمبراطور" بميكايلا ميسكيتا، مصففة شعر، قبل 24 يوماً، ونشر صوراً له وهو يمضي عقد قرانه على الفتاة البرازيلية.
ولكن بحسب" إكسترا"، قرر أدريانو الانفصال عن زوجته بسبب خلاف تسبب فيه سفره إلى ريو دي جانيرو دون علمها لمشاهدة مباراة البرازيل الأخيرة في المونديال رفقة الأصدقاء.
وأضاف التقرير أن ميكايلا لم تتقبل غياب زوجها ليومين متواصلين، ولم تتقبل اعتذاره، ليقرر الثنائي الانفصال بعد زواج قصير.
اللاعب نشر صورة له مع الأصدقاء على حسابه على إنستجرام عقب مشاهدة المباراة وكتب: "حتى الحصان لا يمكنه تحمل الأمر"، ما اعتبره الكثيرون إشارة لتصرفات زوجته السابقة.