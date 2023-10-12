بسبب الأهلي .. النصر يطلب مبلغًا ضخمًا في صفقة فراس البريكان

النصر يتدخل في صفقة انتقال فراس البريكان إلى الأهلي

SHAHID

وجه نادي النصر السعودي، طلبًا مهمًا إلى نظيره الفتح؛ بعد انتقال المهاجم الدولي الشاب فراس البريكان، إلى صفوف عملاق جدة الأهلي.

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البريكان الذي بدأ مسيرته الكروية في النصر، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال صيف العام الحالي، قادمًا من الفتح.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، طلبت الإدارة النصراوية من الفتح، الحصول على نسبة من قيمة انتقال المهاجم الدولي الشاب، إلى قلعة الراقي.

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وكشفت الصحيفة، عن أن النصر، وضع بندًا عند بيع عقد البريكان إلى الفتح، في يوليو من عام 2021، يقضي بحصوله على نسبة 15% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب.

وبناءً على هذا البند.. طالب النصر، بالحصول على مبلغ 5 ملايين و250 ألف ريال سعودي، من قيمة صفقة انتقال اللاعب إلى الأهلي.

وحسب نفس الصحيفة دائمًا.. رد نادي الفتح، على نظيره النصر، بأن اللاعب فسخ عقده مع الفريق، ولم يتم بيعه؛ ولذلك سقط حق العالمي، في الحصول على أي مبلغ مالي.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير المحلية، أكدت على انتقال فراس البريكان من نادي الفتح إلى الأهلي، مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ35 مليون ريال سعودي.

SHAHID