بسبب الإكوادور.. إيطاليا قد تحضر في كأس العالم 2022!

يبدو أن الجدل حول المتأهلين من أمريكا الجنوبية إلى كأس العالم قطر 2022 سيواصل الاشتعال، ومن ناحية أخرى سيتواصل ملف إمكانية تأهل إيطاليا إلى المونديال في الاشتعال أيضًا.

فوسط مشكلة تواجه الإكوادور إثر تسجيل لاعبها بايرون كاستيلو في 8 مباريات وإيضاح بعض التقارير أنه كولومبي الولادة بما يخالف لوائح الكونميبول، ويعني أن الإكوادور قد تعاقب بالحرمان من الوجود في المونديال، برزت تشيلي كاسم محتمل، رغم أنها تحتل المركز السابع في تصفيات أمريكا الجنوبية.

الإكوادور الرابع إذا تم إقصاؤه من التأهل، فلوائح الكونميبول تنص على أن أكثر من جمع النقاط خلف المتأهلين هو صاحب الحق في مزاملتهم إلى المونديال، وفي هذه الحالة هو تشيلي رغم أنها تحتل المركز السابع خلف كولومبيا السادس، فإنها ستكون الاسم المحتمل، لأن اللوائح تفرض خصم كل النتائج التي حققها البلد المستبعد (الإكوادور) وهذا سيجعل تشيلي في المركز السادس.

المشكلة ليست في كاستيلو فحسب، بل إن الحارس الإكوادوري ألكسندر دومينجيز هو الآخر يثار الجدل حول جنسية كولومبية يحملها، وهو ما يفاقم الجدل حيال الوصول الإكوادوري إلى قطر.

ولكن ما دخل إيطاليا بكل هذا؟

العلاقة المتوترة بين "الكونميبول" و"فيفا" قد تجعل الأخير يتخذ قرارًا بتأهيل أعلى المنتخبات تصنيفًا من تلك التي لم تصل إلى المونديال، وهنا ستكون إيطاليا الضيف الأخير على قطر، وفقًا لتقرير صادر عن تليفزيون أزتيكا المكسيكي، والذي يؤكد أنه غير مبني على تفاصيل رسمية.

في هذه الحالة المطروحة، سيتم الاحتكام إلى وجود إيطاليا في المركز السادس بتصنيف "فيفا" بينما يحتل التشيليون المركز الثامن والعشرين.

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