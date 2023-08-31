بسبب الاتحاد؟ ديشان يكشف سر استبعاد كانتي من قائمة منتخب فرنسا

ديشان يُعلق على استبعاد كانتي من منتخب فرنسا

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كشف ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي، عن سبب استبعاده للنجم نجولو كانتي لاعب وسط نادي الاتحاد، عن قائمة الديوك، المشارك في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

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وشهدت قائمة فرنسا لمواجهة إيرلندا في تصفيات يورو 2024 وودية ألمانيا، استبعاد كانتي بالإضافة إلى عدم تواجد كريم بنزيما نجم الاتحاد الذي أعلن من قبل عن اعتزاله الدولي.

وقال ديشان خلال تصريحات صحفية: "كانتي بعيدًا عن المنتخب منذ عام تقريبًا، وشعرت أنه بحاجة إلى الاستمرار خلال الوقت الحالي".

وأضاف: "كانتي يظل ضمن حساباتي ومن الممكن استدعائه في أي وقت، ولكن في هذا التوقف اتخذت خيار ضم لاعب أصغر قدم بالفعل المستوى العالي".

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ويقدم كانتي مستوى رائع مع نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة البرتغالي نونو سانتو بصفة أساسية في تشكيل العميد.

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