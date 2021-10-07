بسبب اعتداء جنسي.. القبض على لاعب من برايتون

أعلن نادي برايتون الناشط في الدوري الإنجليزي اعتقال أحد لاعبيه وسط مزاعم بالاعتداء الجنسي.

وأكدت السلطات المحلية اعتقال شخصين، الأول في العشرينات من عمره والثاني في الأربعينات من العمر، بعد حادث وقع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

اللاعب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه لأسباب قانونية، يواصل مساعدة الشرطة المحلية في التحقيق الجاري حاليًا.

وقال متحدث باسم شرطة ساسكس: "تم القبض على رجلين بعد أن أبلغت امرأة عن تعرضها لاعتداء جنسي في مكان في برايتون في الساعات الأولى من يوم الأربعاء".

وأضاف: "تم القبض على رجل في الأربعينات من عمر، ورجل في العشرينات من العمر، وكلاهما من برايتون، للاشتباه في ارتكابهما اعتداء جنسي، وهما في حجز الشرطة في الوقت الحالي".

برايتون يصدر بيانًا

من جانبه، قال متحدث باسم النادي الإنجليزي: "برايتون على علم بأن أحد لاعبيه يساعد الشرطة في التحقيق في جريمة مزعومة".

وأضاف: "الأمر يخضع لإجراءات قانونية، وبالتالي فإن النادي ليس قادرًا على الإدلاء بمزيد من التعليقات في الوقت الحالي".

وفي الوقت الحالي، تتلقى ضحية الاعتداء المزعوم الدعم الخاص من ضباط الشرطة المحلية في مدينة برايتون.

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