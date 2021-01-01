ريال مدريد أم برشلونة؟ هالاند يهدد دورتموند بمنزله في إسبانيا

اللاعب يبدو على وشك الرحيل عن النادي الألماني

المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، سيكون بكل تأكيد من أهم الأبطال خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث تتجه الأنظار تجاه خطوته القادمة.

ريال مدريد يعتبر الطرف الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع اللاعب، بوجود منافسة شرسة من عمالقة أوروبا وأبرزهم برشلونة، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وتشيلسي.

موقع "Sports Four" كشف عن رسالة شديدة اللهجة قام هالاند بتوجيهها إلى ناديه الحالي بوروسيا دورتموند، تؤكد اقترابه من الرحيل عن الفريق في الصيف.

وكشف اللاعب للنادي الألماني عن امتلاكه لمنزل في إسبانيا، تمهيدًا لانضمامه إلى أحد أندية الدوري الإسباني.

وبحسب نفس الموقع فإن هالاند قام بشراء هذا المنزل بالفعل مؤخرًا في مدينة ماربيا، وسط تكهنات حول انتقاله إلى هناك في أقرب فرصة ممكنة.

وهو ما يعني أن الصراع الآن على ضم اللاعب أصبح بين ريال مدريد وبرشلونة، لكن المهمة لن تكون سهلة لإقناع دورتموند بهذه الخطوة.

شبكة "ESPN" الأمريكية كشفت عن تحديد النادي الألماني لسعر 180 مليون يورو للتخلي عن اللاعب في الميركاتو القادم.

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ومع ذلك هناك تقارير أخرى تؤكد أن صاحب الـ20 سنة يمكنه الرحيل عن دورتموند في صيف 2022 مقابل 75 مليون يورو، وهو المبلغ الذي سيكون أكثر قبولًا لدى الأندية الراغبة في ضمه.

يذكر أن هالاند نجح في تسجيل 33 هدفًا في 31 مباراة لعبها مع دورتموند بكل البطولات هذا الموسم حتى الآن.