"شكرًا لثقتكم!" .. شاموسكا يرد على خلافة روبرتو مانشيني في منتخب السعودية ويدعم عودة سلمان الفرج

الأسماء المرشحة لخلافة مانشيني في تزايد..

رد البرازيلي بريكليس شاموسكا، المدير الفني لنادي نيوم، على إمكانية توليه تدريب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، خلفًا للإيطالي روبيرتو مانشيني.

مانشيني بات على أعتاب "الإقالة" من القيادة الفنية لمنتخب السعودية، بعد تراجع النتائج مؤخرًا، واحتلال المركز الثالث في مجموعته، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأعرب شاموسكا في تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، عن شعوره بـ"الفخر" بعد طرح اسمه، كأحد المرشحين لقيادة الأخضر السعودي.

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وقال المدير الفني البرازيلي: "شكرًا لثقة الجماهير بترشيح اسمي لقيادة المنتخب السعودي؛ لكن.. مانشيني قادر على الاستمرارية، وتحقيق أهدافه بالتأهل إلى مونديال 2026".

واعتبر أن عمله لسنواتٍ عديدة مع الأندية السعودية، والمساعدة على تطويرها وتحقيق أهدافها؛ هو ما عزز الثقة فيه، وجعل البعض يطرح اسمه لتولي تدريب المنتخب الوطني.

وعلى جانب آخر.. دعم بريكليس شاموسكا، فكرة عودة القائد الكبير سلمان الفرج، متوسط ميدان نادي نيوم حاليًا والهلال سابقًا، إلى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؛ قائلًا: "إنه لاعب مهم في تاريخ الكرة السعودية".

أيضًا.. أكد شاموسكا أن اللاعب الشاب مهند آل سعد، الذي يمثل نيوم حاليًا قادمًا من نادي الاتفاق، يقدم مستويات مبهرة في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ وسيكون أحد أبرز عناصر المنتخب السعودي، في السنوات القادمة.

وأخيرًا.. رفض شاموسكا الحديث عن سهولة تأهل نيوم إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي القادم، لافتًا إلى أن المنافسة في "الدرجة الأولى" صعبة للغاية، كما أن المنافسين يملكون العديد من النجوم المحليين والأجانب، أصحاب الخبرات الكبيرة والمستويات الرائعة.

شاموسكا البالغ من العمر 59 سنة، انتقل إلى الملاعب السعودية في أكتوبر من عام 2018؛ حيث تولى تدريب نادي الفيصلي، الذي حقق معه كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى قيادته الشباب والتعاون، وعملاق الرياض الهلال لـ"فترة قصيرة".

جدير بالذكر أن شاموسكا تولى تدريب نادي نيوم، في صيف العام الحالي "2024"؛ حيث يتصدر معه جدول ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى، برصيد 19 نقطة من 7 مباريات.