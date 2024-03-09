"هجمة واحدة فقط" .. مدرب التعاون يُقلل من الأهلي!

بريكليس مدرب التعاون يؤكد عدم معاناة فريقه ضد الأهلي

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علق البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني لفريق نادي التعاون، على خسارة فريقه أمام النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت.

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وحقق الأهلي الفوز على نظيره التعاون بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 23 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وقال شاموسكا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، خلال تصريحات نقلتها "الشرق الأوسط": تغلبنا على صعوبة المباراة في الخطة المرسومة، وحارس مرمانا لم يتصد لأي هجمة طوال المباراة، والأرقام تثبت ذلك".

وأضاف المدرب البرازيلي: "لم يقم الأهلي بصناعة أي هجمة، باستثناء هجمة واحدة نجح مدافعنا عون البيشي في التصدي لها، بينما أتيحت فرص كثيرة لفريقي في الشوط الأول".

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واختتم شاموسكا تصريحاته قائلًا: "فقدنا السيطرة على بعض مجريات المباراة، والهدف الوحيد جاء عبر خطأ من مدافعنا".

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