السفير البريطاني في إسبانيا يوضح حقيقة نقل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

أقاويل كثيرة بعد تغيير قوانين السفر بين إنجلترا وإسبانيا

أوضح السفير البريطاني في إسبانيا حقيقة نقل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا من إنجلترا بعد تغيير قواعد الحجر الصحي للمسافرين بين البلدين.

وأُثير في الأيام الماضية عديد الأقاويل بعد قرار الحكومة البريطانية إخضاع القادمين من إسبانيا لحجر مدته 14 يوماً بسبب فيروس كورونا.

وقال هيو إليوت، سفير بريطانيا بإسبانيا، مع "Al Rojo Vivo": "هناك قائمة تضم عدداً من الاستثناءات فيما يخص الحجر الصحي، ومن ضمن هؤلاء الرياضيين".

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وأضاف: "ولكن يجب أن أوضح أنها ليست حرية تامة،، سيكون لاعبو ريال مدريد تحت السيطرة وكأنهم داخل فقاعة معزولة حتى نحتفل بذلك اللقاء".

وواصل: "لا يمكن القول اليوم متى سنلغي قرار الحجر، ولكن نستمر في متابعة الأرقام تباعاً".

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الصحيفة من جانبها ذكرت أنها تلقت تأكيدات من مصادر داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإقامة المباراة كما هو محدد لها على ملعب "الاتحاد".

ويفترض أن تقام مباراة الإياب بين الطرفين لحساب دور الستة عشر في السابع من أغسطس القادم، وذلك بعد فوز سيتي ذهاباً في مدريد 2-1.