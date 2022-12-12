بريشيتش: رونالدو لم يحقق كأس العالم، وميسي لن يتخلى عنه بسهولة!

سنفعلها هذة المرة من أجل مودريتش

يأمل إيفان بيريشيتش، هداف كرواتيا، في فوز منتخب بلاده بكأس العالم بعد الوصول للدور نصف النهائي، فقط من أجل زميله لاعب خط وسط ريال مدريد لوكا مودريتش.

ونجحت كرواتيا في إقصاء منتخب البرازيل من الدور ربع النهائي، بعد الفوز بركلات الترجيح، لتصل للدور نصف النهائي وتصطدم بالأرجنتين.

وفي تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة الأرجنتين قال بيريشيتش:" كريستيانو رونالدو لم يستطع الفوز بكأس العالم، وميسي يحاول بكل الطرق من أجل الأرجنتين، سنبذل قصارى جهدنا للفوز باللقب لمودريتش".

إنها النسخة الثانية على التوالي التي تصل فيها كرواتيا للدور ربع النهائي، بعد عام 2018 عندما كانت وصيفة البطولة لصالح فرنسا.

خاض الكرواتي صاحب الـ37 عامًا لوكا مودريتش 160 مباراة دولية وسجل 23 هدفًا وقدم 25 تمريرة حاسمة، وكان قد أظهر تألقه في كأس العالم 2018، والذي توج بعده بالكرة الذهبية.

وتستعد كرواتيا لمواجهة قوية أمام الأرجنتين غدًا، الثلاثاء، بالدور نصف النهائي، والعبور لمواجهة الفائز من فرنسا والمغرب بالدور النهائي من أجل تحقيق الحلم.