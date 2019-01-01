بريشيا يعود للكالتشيو بعد غياب 8 سنوات

بريشيا يعودي للسيري أه بعد فوزه على إسكولي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

عاد بريشيا رسميًا إلى الدوري الإيطالي الدرجة الأولى بعد غياب استمر لـ 8 سنوات بعدما فاز على إسكولي بهدف للا شيء.

وسجل دانييلي ديسينا هدف المباراة الوحيد لبريشيا، وذلك في حدود الدقيقة السادسة والثلاثين من عمر شوط المباراة الأول.

ويتصدر بريشيا جدول الترتيب على مستوى دوري الدرجة الثانية الإيطالي برصيد 66 نقطة من 34 مباراة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ مايو ٢٠١٩

وبهذا الرصيد، يكون بريشيا قد ضمن الصعود إلى السيري أه خلال الموسم المقبل بغض النظر عن نتائجه فيما تبقى من مباريات هذا الموسم.

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وغاب بريشيا عن منافسات الكالتشيو منذ موسم 2010 – 2011 حيث هبط حينها لدوري الدرجة الثانية ولم يعد للكالتشيو على مدار السنوات الماضية.