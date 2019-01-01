النتائج المباشرة
كأس خادم الحرمين الشريفين

بريجوفيتش يعود إلى جدة وجاهز لقيادة الاتحاد أمام النصر

آخر تحديث
التعليقات()
وصل الدولي الصربي في وقت متأخر أمس إلى جدة
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تلقت جماهير نادي الاتحاد السعودي أنباءً سارة بشأن المهاجم الدولي الصربي بريجوفيتش مهاجم الفريق.

ووصل الدولي الصربي في وقت متأخر أمس إلى جدة بعد رحلة قصيرة إلى اليونان احتفل فيها مع ناديه السابق باوك بلقب الدوري اليوناني.

ويستعد نادي الاتحاد لمواجهة النصر في مباراة من العيار الثقيل، والتي تجمع الفريقين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك يوم السبت المقبل.

اللاعب الصربي يُعد أحد الركائز الهجومية في الفريق مؤخراً، حيث كان قد سجل ثنائية في مرمى العالمي خلال أخر مباراة جمعت الفريقين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اختيارات المحررين

يُذكر أن بريجوفيتش سينخرط في تدريبات العميد بعد نهاية الراحة التي حصل عليها، قبل مواجهة النصر السبت على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

إغلاق