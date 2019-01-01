بريجوفيتش يعود إلى جدة وجاهز لقيادة الاتحاد أمام النصر

وصل الدولي الصربي في وقت متأخر أمس إلى جدة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تلقت جماهير نادي الاتحاد السعودي أنباءً سارة بشأن المهاجم الدولي الصربي بريجوفيتش مهاجم الفريق.

ووصل الدولي الصربي في وقت متأخر أمس إلى جدة بعد رحلة قصيرة إلى اليونان احتفل فيها مع ناديه السابق باوك بلقب الدوري اليوناني.

ويستعد نادي الاتحاد لمواجهة النصر في مباراة من العيار الثقيل، والتي تجمع الفريقين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك يوم السبت المقبل.

محترف نادي الاتحاد البرازيلي جوناس دي سوزا يغيب لمدة شهر بسبب الإصابة بتمزق عضلي في العضلة الخلفية ❌ pic.twitter.com/j0u99Jyzzs — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 22, 2019

اللاعب الصربي يُعد أحد الركائز الهجومية في الفريق مؤخراً، حيث كان قد سجل ثنائية في مرمى العالمي خلال أخر مباراة جمعت الفريقين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يُذكر أن بريجوفيتش سينخرط في تدريبات العميد بعد نهاية الراحة التي حصل عليها، قبل مواجهة النصر السبت على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.