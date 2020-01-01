بريثوايت يوضح حقيقة مطالبته برقم ليونيل ميسي

مستقبل النجم الأرجنتيني في خطر وزميله الجديد يوضح حقيقة طلبه لرقم الأسطورة.

نفى مارتن بريثوايت الإشاعات التي تحدثت عن طلبه لرقم ليونيل ميسي في الفريق حال رحيله عن صفوف البلوجرانا الصيف الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن طلب بريثوايت الحصول على رقم 10 الموسم المقبل.

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وقال بريثوايت في تصريحات لـ"BT": "ماذا يظن الناس أنفسهم؟ بالطبع لم أذهب إلى النادي لأطلب رقم ميسي. سيكون أمر يفتقد للاحترام، اعتقد ان من يقوم باختلاق هذه القصص يفتقر لاحترام باقي الناس".

وأضاف مهاجم برشلونة: "العديد من الأشياء تُكتب عن ليونيل ميسي وأنا لا أعلم ما يحدث، يمكنني فقط القول بأنه لاعب وشخص رائع".

بريثوايت انضم للفريق في النصف الثاني من الموسم كصفقة لسد العجز في صفوف برشلونة في الخط الأمامي بعد إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي.

وتابع مهاجم برشلونة: "ما يقدمه كل أسبوع لكرة القدم أمر مذهل، إنه واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ وبالطبع ستكون خسارة للنادي إذا رحل. أتمنى ألا يحدث هذا ولكنني لا أعرف ما يحدث لذلك لا أريد التعليق على ما لا أعرفه".

مهاجم برشلونة اختتم تصريحاته قائلًا: "هناك عديد الشائعات وأغلب الفريق ارتبط اسمه بالخروج وهو ما يحدعث عندمالا تحقق أهدافك من الموسم. كل تفكيري على التحضير للتواجد مع برشلونة الموسم المقبل. ما زلت متعطشًا للعب هنا والفوز بالعديد من الألقاب".

يُذكر ان برشلونة خرج خالي الوفاض الموسم الماضي بخسارة الدوري لصالح برشلونة ووداع كأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني بالإضافة للهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال اوروبا بثمانية أهداف مقابل هدفين.

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