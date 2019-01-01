برونو فيرنانديز: لست من يقرر مستقبلي وغير مهتم بسوق الانتقالات

اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز نجم فريق سبورتنج لشبونة يعرب عن غضبه بسبب سؤاله حول مستقبله وسوق الانتقالات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز نجم فريق سبورتنج لشبونة عن غضبه من سؤاله حول مستقبله وسوق الانتقالات الصيفية الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن مستقبله ليس في يده وحده، وأنه هناك العديد من الأطراف الذين عليهم اتخاذ بعض القرارات أولًا.

وقال فيرنانديز: "أنا غير مهتم بسوق الانتقالات، لقد تحدث حول ذلك الأمر كثيرًا، ليس في حاجة للحديث مع أي شيء، لقد قلت بالفعل أنني سأحب اللعب في إنجلترا".

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وأضاف: "النادي هو الذي سيقرر ما الذي سيحدث، أنا لست مسؤولًا، ولست الشخص الذي يتخذ القرارات، وليس بكل تأكيد رئيس سبورتنج لشبونة".

وأختتم تصريحاته حول إمكانية أن تكون مواجهة ليفربول هي الختامية له مع الفريق: "سنرى إذا ما كانت مواجهة ليفربول هي الأخيرة بالنسبة لي مع الفريق، هذا قرار المدير الفني".

جدير بالذكر أن رئيس نادي لشبونة كان قد خرج علانية وسخر من العرض الذي قدمه مانشستر يونايتد من أجل ضم صانع ألعاب فريقه.