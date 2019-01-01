برناردو سيلفا يصالح نفسه بمركز جديد وأرقام مرعبة

برناردو سيلفا يتألق في الموسم الجديد بمركزه المتغير وارقامه الرائع مع مانشستر سيتي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يمر النجم البرتغالي برناردو سيلفا نجم وسط ملعب فريق مانشستر سيتي بحالة رائعة في الفترة الجارية، وتحديدًا منذ انطلاقة الموسم الجاري.

اللاعب السابق لفريق موناكو تطور كثيرًا على جميع المستويات مع انطلاقة الموسم الجديد، ومؤخرًا ظهر في قائمة خاصة صنفته أعلى قيمة سوقية من مواطنه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، فما السر في ذلك التألق؟

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تألق سيلفا في الأساس يرجع لتغير مركزه من الجناح الأيمن الذي شغره طوال الموسم الماضي، وتفرغه في الموسم الجاري لمركز وسط الملعب ووسط الملعب المهاجم.

المركز ليس بجديد على برناردوسيلفا، فقد تواجد في وسط الملعب بالموسم الماضي لكن لعدد قليل للغاية من المباريات، ومن قبلها مع فريق موناكو محققًا لقب الدوري الفرنسي.

في الموسم الجاري لم يشغر سيلفا مركز الجناح سوى في ثلاث مواجهات فقط، من اجمالي 33 مباراة لعب فيهم بذلك المركز منهم 30 لقاء بالموسم الماضي.

أرقام برناردو سيلفا في الموسم الماضي

ما يظهره سيلفا من أداء لا يظهر بشكل واضح في الأرقام التي تتماثل تقريبًا مع مثيلتها التي يقدمها عندما يلعب على الطرف سواء عندما كان مع موناكو أو في صفوف مانشستر سيتي.

برناردو سيلفا شارك هذا الموسم في 21 مباراة بمركزي وسط الملعب ووسط الملعب المهاجم سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ستة.

بينما في الموسم الماضي كانت أغلب مشاركاته في مركز الجناح الأيمن، وكانت مساهماته التهديفية كبيرة أيضًا لكن ليس بالأداء والاجادة الذي هو عليها هذا الموسم.

أرقام برناردو سيلفا في الموسم الجاري

ثورة سيلفا في الأساس تأتي بسبب الغياب المستمر لكيفين دي بروينه في الموسم الجاري بعد تعرضه لإصابات متوالية، وصفقة رياض محرز الذي احتل الرواق الأيمن مع رحيم سترلينج.

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فهل يفرض سيلفا نفسه على جوارديولا ومراكز وسط الملعب أم يعود من جديد للجناح بعودة نجم الفريق كيفين دي بروينه من الإصابة؟