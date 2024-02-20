بركان صفقة مبابي.. سيناريو وحيد يؤدي لرحيل فينيسيوس أو رودريجو عن ريال مدريد!

ماذا يحدث في النادي الملكي؟

كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الثلاثاء عن كواليس ما يدور في ريال مدريد، في ظل التعاقد المرتقب مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

وأعلن سان جيرمان رحيل مبابي بنهاية الموسم الجاري، علمًا بأنه يحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ في يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة "ريليفو" أن هناك شكوكًا حول مصير بعض اللاعبين الأساسيين في ريال مدريد، حيث قد يؤدي التعاقد مع مبابي لوجود بعض المتضررين.

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وأضافت: "مسؤولو ريال مدريد واضحون تمامًا في هذه المسألة، وهي أنه لن يرى أي نجم موقعه معرضًا للخطر، وعلى رأسهم الثنائي فينيسيوس ورودريجو، الذي لا يمكن المساس بهما على الإطلاق".

وزادت: "حتى إندريك الذي سينضم قادمًا من بالميراس في الصيف المقبل، يبدو وجوده ضروريا، كما أن كل الشباب (كامافينجا وفالفيردي) وضعهم لا شك فيه على الإطلاق".

وختمت: "حالة واحدة فقط قد تؤدي إلى رحيل أحد النجوم، وهي أنه إذا تحرك أحد الأندية بقوة للحصول على خدماته، مع وجود رغبة من اللاعب في الرحيل (تهديد مركزه الأساسي)، فإن الميرنجي سيكون مستعدًا لمناقشة مثل هذه الحالات".